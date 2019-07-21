ظريف يدعو إلى "الحذر وبعد النظر" مع تصاعد التوتر

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:14 21/07/2019 حدث بتاريخ: 16:14 21/07/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد إن "الحذر وبعد النظر" هما السبيل الوحيد لتهدئة التوتر بين بلاده وبريطانيا بعد احتجاز طهران لناقلة ترفع العلم البريطاني.

وقال ظريف على تويتر "بعد فشله في جذب دونالد ترامب إلى حرب القرن وخشية انهيار فريقه، يسمم جون بولتون أفكار المملكة المتحدة أملا في جرها إلى مستنقع.

"الحذر وبعد النظر هما السبيل الوحيد لإحباط مثل هذه المكائد".

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة ستينا إمبيرو في مضيق هرمز يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي".