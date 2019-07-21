الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة سبعة أيام

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:47 21/07/2019 حدث بتاريخ: 14:57 21/07/2019

علّقت شركتا الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) ولوفتهانزا الألمانية فجأة كل رحلاتهما إلى القاهرة أمس السبت (20 يوليو تموز) بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وقالت لوفتهانزا في وقت لاحق إنها ألغت الرحلات من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة يوم السبت وستستأنف رحلاتها اليوم الأحد (21 يوليو تموز).

وقالت الشركة البريطانية إنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وقالت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة لرويترز إن طاقما بريطانيا راجع الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس (17 و18 يوليو تموز). ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث تحذيرها بشأن السفر اليوم السبت لإضافة إشارة إلى تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية ونصحت المسافرين الذين تأثروا بالقرار بالاتصال بشركة الطيران.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها اتصلت بالسفارة البريطانية في القاهرة والتي أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية لم يصدر عن وزارة النقل أو وزارة الخارجية البريطانية.

وأضافت الوزارة أنها "قامت بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءا من غد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة". وتنصح الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة بعدم السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري، حيث فُجرت طائرة ركاب روسية في 2015، إلا للضرورة ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.