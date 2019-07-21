وزير المالية البريطاني سيستقيل الأربعاء بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:05 21/07/2019 حدث بتاريخ: 14:05 21/07/2019

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم الأحد إنه سيستقيل يوم الأربعاء قبل إقالته المتوقعة من جانب المرشح الأكثر حظا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون حال توليه المنصب.

وقال هاموند لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا متأكد من أنه لن تتم إقالتي لأنني سأستقيل قبل أن نصل لتلك النقطة.

"إذا افترضنا أن بوريس جونسون سيصبح رئيس الوزراء، أتفهم أن شروطه للبقاء في حكومته ستتضمن قبول الخروج (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق في 31 أكتوبر. هذا شيء لا يمكنني المشاركة فيه".