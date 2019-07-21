عُمان تطالب بالحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز وتحث إيران وبريطانيا على حل الخلافات

سفن تبحر في مضيق هرمز

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:17 21/07/2019 حدث بتاريخ: 13:24 21/07/2019

أكدت سلطنة عمان اليوم الأحد على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، وحثت كلا من إيران وبريطانيا على حل خلافاتهما.

وصرح مصدر مسؤول من وزارة الخارجية بأن سلطنة عمان "تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي".

ونقل مركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسلطنة عن المصدر تأكيده على ضرورة "عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة".

وأشار المصدر إلى أن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

ولفت إلى أن السلطنة تتطلع إلى قيام الحكومة الإيرانية بإطلاق سراح السفينة البريطانية التي احتجزتها أمس الأول الجمعة، كما تدعو كلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، أعلنت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت في طريقها إلى سورية في خرق للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية. وقد هددت إيران بالرد على هذا.

وبالفعل ردت إيران أمس الأول الجمعة باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني، وعلى متنها 23 فردا.