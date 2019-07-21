بريطانيا تبحث خيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة

توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:13 21/07/2019 حدث بتاريخ: 12:13 21/07/2019

قال توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران.

وقال لسكاي نيوز "مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع".

وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، قال "سنبحث سلسلة من الخيارات... سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع".