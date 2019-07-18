15 قتيلا جراء انقلاب حافلة مهاجرين شرقي تركيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:50 18/07/2019 حدث بتاريخ: 16:40 18/07/2019

أعلن مسؤول تركي محلي أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 20 آخرين جراء انقلاب حافلة مهاجرين في ولاية وان شرقي تركيا.

وقال محمد أمين بلمز حاكم الولاية، في تصريحات متلفزة اليوم الخميس، إن حافلة صغيرة سقطت من فوق تلة واستقر بها الحال في قاع نهر قرب منطقة "غبك يولو" على مسافة 60 كيلومترا من الحدود مع إيران.

وأضاف بلمز أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل عملها في الموقع، مشيرا إلى أن جنسيات الركاب لم تتحدد بعد.

وأشار إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

تجدر الإشارة إلى أن "وان" تقع على طريق يحاول المهاجرون من دول مثل أفغانستان وباكستان وبنجلاديش سلوكه من أجل السفر إلى أوروبا.