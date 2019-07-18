روسيا تنفي مشاركة قواتها في القتال بشمال غرب سوريا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:56 18/07/2019 حدث بتاريخ: 13:59 18/07/2019

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو نفت اليوم الخميس مزاعم لمقاتلي المعارضة السورية عن أن قوات روسية خاصة أو برية تقاتل في الحملة التي تستهدف منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال قادة كبار في المعارضة السورية أمس الأربعاء إن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها "لم تكن لروسيا وليس لديها حاليا قوات برية في سوريا".