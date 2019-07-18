ترامب يلتقي بالبيت الأبيض مع عدد من ضحايا الاضطهاد الديني

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:54 18/07/2019 حدث بتاريخ: 13:28 18/07/2019

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء (17 يوليو تموز) مع مجموعة أشخاص من 17 بلدا، منها الصين وتركيا وكوريا الشمالية وإيران وميانمار، وصفهم البيت الأبيض بأنهم من ضحايا الاضطهاد الديني.

وجعل ترامب حرية العقيدة إحدى ركائز سياسته الخارجية، كما أن هذا الموضوع هو محور مؤتمر وشيك تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب استقبل 27 شخصا منهم أربعة صينيين من ديانات مختلفة مثل الإسلام والمسيحية والبوذية.

وخلال الاجتماع الذي استمر 30 دقيقة وحضره الصحفيون، سأل ترامب المشاركين عن تجاربهم وأنصت إليهم باهتمام.

وتنفي حكومة الصين، التي يخوض معها ترامب حربا تجارية، ارتكاب أي انتهاكات تتعلق بالحريات الدينية وحقوق الإنسان.

ومن بين الضحايا الذين استقبلهم ترامب اليوم مسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا وإريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان ونيوزيلندا، وروهينجا من ميانمار، ويهود من اليمن وألمانيا، فضلا عن أحد اليزيديين من العراق.