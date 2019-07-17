ماي: التوصل لاتفاق على حل وسط أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:25 17/07/2019 حدث بتاريخ: 19:30 17/07/2019

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق على حل وسط يظل أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت في وقت سابق هذا الشهر الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال الزعيم الأعلى الإيراني يوم الثلاثاء إن طهران ستستمر في تقليص القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووي.

وفي أخر حديث لها قبل تركها السلطة الأسبوع القادم قالت ماي إنه يجب حماية الاتفاق النووي ”أيا كانت تحدياته“.

وأضافت ”شئنا أم أبينا يظل التوصل إلى اتفاق على حل وسط هو أفضل سبيل لتحقيق النتيجة التي ما زلنا جميعا نسعى للوصول إليها- منع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على الاستقرار في المنطقة“.