تركيا تتوعد بالرد بعد مقتل أحد موظفي قنصليتها في أربيل

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

كتب بواسطة: %s سي ان ان المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:57 17/07/2019 حدث بتاريخ: 16:59 17/07/2019

تعهدت الرئاسة التركية بالرد على الهجوم الذي استهدف موظفين في القنصلية التركية في أربيل العراقية، الأربعاء.

فبعد أن أسفر هجوم مسلح عن مقتل أحد موظفي القنصلية، توعدت أنقرة بالرد على هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الغادر".

وترحم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر على الضحية الذي سقط في الهجوم وقدم التعازي لعائلته.

وأضاف قالن في نفس التغريدة قائلا: "سيتم الرد على أولئك الذين نفذوا هذا الهجوم الغادر"، على حد تعبيره.

وكان قد صدر بيان عن وزارة الخارجية التركية أعلنت فيه عن مقتل أحد موظفي قنصليتها في أربيل، أثناء وجوده خارج مقر عمله، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المسؤولين العراقيين لضبط منفذي الهجوم بأسر ع وقت.

وتخوض تركيا حربا منذ سنوات طويلة ضد حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وخارجها، إذ تنفذ عمليات عسكرية ضد هذا الحزب وأحزاب كردية مسلحة أخرى في كل من العراق وسوريا.