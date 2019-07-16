متحدث باسم ماي: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:05 16/07/2019 حدث بتاريخ: 19:05 16/07/2019

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن أي تصعيد في التوتر بمنطقة الخليج بين الدول الغربية وإيران ليس في مصلحة أحد، وذلك بعد تهديدات من إيران بالرد على احتجاز ناقلة نفط.

وقال المتحدث الرسمي ”كان موقفنا دوما ثابتا: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مرارا للإيرانيين“.

كان الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قد قال في وقت سابق إن إيران سترد على ”القرصنة“ الإيرانية بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في مطلع يوليو تموز.

وردا على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، قال المتحدث ”لدينا وجود دائم في المنطقة“.