للمرة الثانية على التوالي..ميركل تجلس خلال استقبال عسكري

كتب بواسطة: %s DW المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:07 16/07/2019 حدث بتاريخ: 18:07 16/07/2019

للمرة الثانية على التوالي، تجلس المستشارة الألمانية ميركل خلال مراسم استقبال عسكري لضيفة أجنبية. ويأتي ذلك بعد نوبات ارتجاف أصابتها، طرحت العديد من التساؤلات حول وضعها الصحي.

خلال عزف النشيد الوطني أمام ديوان المستشارية في برلين جلست المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى جانب رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، اليوم الثلاثاء (16 يوليو/ تموز) على مقعدين بغطاء أبيض. بعد ذلك سارت ميركل وضيفتها أمام حرس شرف الجيش الألماني.

وعقب نوبات ارتجاف أصابتها علنا خلال استقبالها رؤساء حكومات أجنبية في الفترة الأخيرة، جلست ميركل لأول مرة خلال عزف النشيد الوطني في إطار مراسم استقبال رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن يوم الخميس الماضي.

وآخر مرة عانت فيها ميركل من نوبة ارتجاف كانت يوم الأربعاء الماضي، وذلك خلال استقبال رئيسة الحكومة الفنلندية أنتي رينه. ولكنها أكدت بعد ذلك أنها بخير، وقالت: "لا داعي للقلق".

وكانت المستشارة الألمانية أصيبت بنوبة ارتجاف شديدة علنا للمرة الأولى لدى استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.