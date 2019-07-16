أردوغان: الهدف القادم الاشتراك في تصنيع الصواريخ مع روسيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:05 16/07/2019 حدث بتاريخ: 16:07 16/07/2019

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفقة أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 مع روسيا أمس الاثنين (15 يوليو تموز)، قائلاً إن الهدف التالي هو الإنتاج المشترك للصواريخ مع موسكو.

وقال أردوغان في حفل افتتاح مبنى مقر الشرطة الجديد في أنقرة، إن شحنات إس-400 ستكتمل بحلول أبريل نيسان 2020.

ويمثل شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية، التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي، واحدة من سلسلة من القضايا موضع الخلاف بين واشنطن وأنقرة.

وقد تواجه تركيا الاستبعاد من برنامج المقاتلات إف-35 القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار، مما يعني أنها لن تكون جزءا من عملية إنتاجها أو قادرة على شراء المقاتلات التي طلبتها.

واستبعد أردوغان هذا الاحتمال، لكن واشنطن بدأت بالفعل عملية استبعاد تركيا من البرنامج، وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك في الولايات المتحدة على الطائرة.