الأمم المتحدة قلقة بشأن قيود أمريكية على حركة ظريف في نيويورك

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:44 16/07/2019 حدث بتاريخ: 15:44 16/07/2019

قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الاثنين (15 يوليو تموز) إن المنظمة الدولية عبّرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المُشددة على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك هذا الأسبوع.

ووصل ظريف إلى نيويورك يوم الأحد بعدما وافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الزيارة وسط توتر شديد بين البلدين.

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيُسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة، ومطار جون كنيدي في نيويورك.

كانت واشنطن قد هددت في أواخر الشهر الماضي بوضع ظريف في القائمة السوداء في خطوة قد تعرقل أي جهود أمريكية لحل الخلافات مع طهران بالسُبل الدبلوماسية.

وقال حق للصحفيين إن الأمانة العامة للمنظمة "على اتصال وثيق ببعثتي الولايات المتحدة وإيران الدائمتين لدى الأمم المتحدة ونقلت مخاوفها للبلد المضيف".

وقال عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن كل اجتماعات ظريف ومقابلاته وخطبه ستكون في الأمم المتحدة أو بعثة إيران لدى المنظمة الدولية أو مقر مندوب طهران لدى المنظمة.

ونقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قوله "فرض قيود على وجوده في بعض شوارع نيويورك لن يؤثر حتما على جدول أعماله".

ومن المقرر أن يحضر ظريف اجتماعا وزاريا في الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة والذي سيتناول قضايا مثل الصراعات والجوع والمساواة وتغير المناخ بحلول 2030.