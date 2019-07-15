موجيريني: أطراف الاتفاق النووي غير مستعدة لتفعيل آلية فض النزاع

فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:14 15/07/2019 حدث بتاريخ: 21:14 15/07/2019

قالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة ولم تشر إلى أي نية لتفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل ”في الوقت الحالي، لم يشر أي من أطراف الاتفاق إلى أنه ينوي تفعيل هذا البند، وهو ما يعني أنه لا أحد منهم يعتبر في الوقت الحالي، وفي ظل البيانات الحالية التي تلقيناها لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المخالفات تعتبر انتهاكات كبيرة“.