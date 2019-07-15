رئيسة وزراء بريطانيا: لغة ترامب عن عضوات بالكونجرس "غير مقبولة بالمرة"

رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:07 15/07/2019 حدث بتاريخ: 17:08 15/07/2019

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين إن ماي تعتقد أن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تصريحات على تويتر أمس الأحد عن مجموعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات "غير مقبولة بالمرة".

وكان ترامب طلب من تلك المجموعة أمس الأحد "العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئن منها". ومعظم هؤلاء العضوات ولدن في الولايات المتحدة.

وأدان الديمقراطيون ما قاله ترامب باعتباره عنصريا.

وقال المتحدث "ترى رئيسة الوزراء أن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى أولئك النساء غير مقبولة بالمرة".