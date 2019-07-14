اعتقال 152 شخصا بينهم قائدان لحركة السترات الصفراء في العيد الوطني لفرنسا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:52 14/07/2019 حدث بتاريخ: 17:41 14/07/2019

أعلن مسؤولون في فرنسا أن اثنين من القادة البارزين لحركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية كانا بين 152 شخصا تم القبض عليهم اليوم الأحد بينما تحتفل البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل".

وأكد مكتب المدعي العام في باريس القبض على القياديين البارزين في حركة السترات الصفراء : جيروم رودريجيز وماكسيم نيكول، لاستجوابهما بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح.

وأفادت الشرطة بأنه تم القبض على إجمالي 152 شخصا في باريس بتهم متعددة من بينها تنظيم احتجاجات بدون إبلاغ السلطات والتخريب والتعدي على مسؤولين وحمل أسلحة.

وانطلقت صافرات استهجان في وقت سابق اليوم خلال مرور موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشارع الشانزليزيه قبيل العرض العسكري الخاص باحتفالات العيد الوطني "يوم الباستيل" في باريس.