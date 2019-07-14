استمرار عملية تسليم منظومة اس-400 الروسية لتركيا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:34 14/07/2019 حدث بتاريخ: 17:35 14/07/2019

تواصل الاحد تسليم منظومة "اس-400" الروسية للدفاع الجوي لتركيا، رغم التحذيرات الأميركية، مع وصول ثلاث طائرات جديدة محملة بالمعدات إلى قاعدة جوية قرب أنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة "التسليم... يتم كما هو مقرر". وأرفقت التغريدة بصور تظهر وصول المعدات إلى قاعدة "مرتد" الجوية قرب أنقرة.

وبدأت عملية التسليم الجمعة.

وتعارض واشنطن بحزم شراء أنقرة للمنظومة الروسية كونه يتضارب في رأي واشنطن مع رغبة تركيا في شراء مقاتلتها الشبح الجديدة اف-35 ويثير الخشية من كشف الأسرار التقنية لتلك الطائرة.

ويرى الأميركيون أيضاً أن منظومة اس-400 لا تتوافق مع المعدات العسكرية الخاصة بحلف شمال الأطلسي الذي يضمّ أنقرة.

ودعا أعضاء في الكونغرس، جمهوريون وديموقراطيون، إلى إلغاء تسليم أنقرة لمقاتلات اف-35، وطلبوا فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.

لكن أنقرة رفضت حتى الان كل التحذيرات الأميركية. وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الجمعة "لقد قلنا ذلك أكثر من مرة، المسألة انتهت، والتسليم سيتواصل".