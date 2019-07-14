هنت: بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة إيرانية مع ضمانات بعدم توجهها لسوريا

وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:56 14/07/2019 حدث بتاريخ: 13:21 14/07/2019

أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أمس السبت (13 يوليو تموز) نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (جريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

واحتجز جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية الواقعة في البحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.

وطالبت إيران بريطانيا بإنهاء احتجاز السفينة ونفت أنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وأثارت هذه الواقعة التوتر في الخليج وقالت بريطانيا يوم الخميس إنها تصدت لسفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة بريطانية في المنطقة.

وأضاف الوزير البريطاني أن محادثته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كانت بناءة وأن الوزير أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف.