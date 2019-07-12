باريس تكرم قبطاني سفينة إنقاذ ألمانية تخضعان للتحقيق في إيطاليا

قبطانة السفينة سي ووتش 3 كارولا راكيت

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:49 12/07/2019 حدث بتاريخ: 23:50 12/07/2019

منحت مدينة باريس أعلى تكريم لقبطاني سفينة الإنقاذ الألمانية كارولا راكيت، وبيا كليمب ، اللذين يخضعان للتحقيق في إيطاليا بعد إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وقالت المدينة إنها ستمنح أيضا 100 ألف يورو (88938 دولارا) في صورة "مساعدات عاجلة" لإنقاذ جمعية" إس أو إس" ميديتراني الخيرية.

وشقت راكيت، قبطانة السفينة سي ووتش 3 ، شقت طريقها إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في حزيران/ يونيو الماضي، لنقل 40 مهاجراً عالقين على متن سفينة لأكثر من أسبوعين على الهبوط بعد إنقاذهم في البحر المتوسط.

وأمر وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني سفن الإنقاذ بعدم الرسو في الموانئ الإيطالية.

وتخضع راكيت وكليمب، وهما من عملتا في وظيفة قبطانة سابقة بسفينة سي ووتش الألمانية الخيرية، للتحقيق بسبب التحريض على الهجرة غير الشرعية.