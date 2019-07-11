ترامب يتهم الصين بالتراجع عن التزاماتها التجارية

الرئيسان الصيني شي جينبينغ "يمين" والأميركي دونالد ترامب "يسار"

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:27 11/07/2019 حدث بتاريخ: 21:29 11/07/2019

اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصين الخميس بعدم شراء منتجات زراعية أميركية كما سبق أن تعهدت، وفقاً له، تزامناً مع استئناف المفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب التجارية.

وكتب ترامب في تغريدة "الصين لم تف بوعدها، ولم تشتر منتجات زراعية من مزارعينا (...) كما سبق أن تعهدت". وأضاف "آمل أن تفعل قريبا".

وبعدما راوحت المفاوضات بين الأميركيين والصينيين مكانها منذ شهر ايار/مايو، استؤنفت بعد قمة جمعت في نهاية حزيران/يونيو على هامش أعمال مجموعة العشرين في اوساكا باليابان الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي ترامب.

وأشار ترامب عقب القمة إلى أنّه وافق على تجميد قرار الرسوم الجمركية العقابية على المنتجات الصينية التي لم تطاولها الزيادة الجمركية ضمن مجموعة تشمل ما تقدّر قيمته ب300 مليار دولار من الواردات الصينية.

في المقابل، وعد ترامب بأنّ "الصين ستشتري كمية هائلة من المنتجات الغذائية والزراعية، سيبدأون قريباً".

وقال إنّ واشنطن ستعرض لائحة منتجات يرغب الأميركيون في أن تشتريها بكين.

وكان القطاع الزراعي، الذي يوليه ترامب أهمية خاصة، الأكثر تأثراً بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، رغم تقديم إعانات فيدرالية لتعويض الخسائر في الأرباح.

-استئناف المفاوضات-

واعتبر المحلل في مركز "دواني للخدمات الاستشارية" بيل نلسون أنّ ترامب محق. وقال نلسون الذي فهم من تصريحات الرئيس الأميركي أنّ الطلبات والمبيعات ستبدأ في أعقاب اللقاء الثنائي في اوساكا، إنّ "الصين لا تسجّل مشتريات كبيرة، على الأقل منذ اللقاء مع شي جينبينغ أخيراً".

وشدد على أنّه "لو كانت الصين تريد حقيقة القيام بذلك، لكنا سجلنا إعلانات مبيعات كل يوم".

وأحيت قمة اوساكا مسار المفاوضات الذي تعرقل في شهر أيار/مايو حين اعتبر ترامب أنّ الصينيين لا يفون بالتزاماتهم المتبناة خلال المفاوضات الكثيفة والمستمرة منذ كانون الثاني/يناير بين العاصمتين واشنطن وبكين.

وعقب قمة اوساكا، شدد المسؤولون الأميركيون على أنّ المفاوضات عادت إلى مسارها.

تبعاً لذلك، تحدث وزير الخزانة ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر مع نظيريهما الصينيين الثلاثاء.

وتحدث المسؤولان الأميركيان هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزير التجارة تشونغ شان، وفق مستشار البيت الأبيض لاري كودلو الذي أوضح أنّ المحادثات تهدف إلى "مواصلة المفاوضات التي يراد منها حل المسائل التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب إن الجانبين تبادلا "الآراء حول تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي الدولتين في أوساكا".