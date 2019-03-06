تركيا تأمل في عملية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني

صورة وزعتها الرئاسة التركية في 09 فبراير 2019 للرئيس رجب طيب اردوغان ووزير الداخلية التركي سليما سويلو في اسطنبول المكتب الصحافي للرئاسة التركية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:23 06/03/2019 حدث بتاريخ: 13:47 06/03/2019

أعلنت تركيا الأربعاء أنها تأمل في إطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل أنقرة منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية "إن شاء الله سنشن عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني".

وأضاف أن "شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه منذ فترة طويلة الدولة التركية منذ فترة طويلة (...) نحاول معا التقدم في هذه القضية وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا".

ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل إضافية لكن أنقرة تحدثت مرارا في السنوات الأخيرة عن عملية عسكرية تركية إيرانية ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق المحاذي لتركيا وإيران.

ويملك كل من حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة في كردستان (بيجاك) الإيراني المرتبط به، قواعد خلفية في العراق.

وفي 2017، صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد زيارة لرئيس الأركان الإيراني إلى أنقرة، أن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق مطروحة.

من جهة أخرى، تنجز تركيا بناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران لمنع تنقل المتمردين الأكراد في الاتجاهين بين البلدين.

ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من أربعين ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في المواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا "منظمة إرهابية".