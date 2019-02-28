ترامب: المحادثات مع كيم فشلت بسبب طلب بيونغ يانغ رفع العقوبات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:36 28/02/2019 حدث بتاريخ: 12:53 28/02/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (28 فبراير شباط) إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وكان الزعيمان، في وقت سابق اليوم، قد عبرا عن أملهما في إحراز تقدم بشأن تحسين العلاقات والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية في اليوم الثاني من محادثاتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي في ثاني قمة لهما خلال ثمانية أشهر.

ولم ترد أي إشارة عن موعد عقد اجتماع آخر بين كيم وترامب لكن البيت الأبيض قال في بيان "لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل".