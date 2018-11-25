زعماء الاتحاد الاوروبي يصادقون على اتفاق لخروج بريطانيا من التكتل

الاتحاد الاوروبي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:12 25/11/2018 حدث بتاريخ: 14:13 25/11/2018

ذكر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك أن زعماء الدول الاعضاء المتبقية بالاتحاد الاوروبي الـ27 وافقوا على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

وقال توسك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "صادقت الدول الاعضاء الـ27 بالاتحاد الاوروبي على اتفاق الانسحاب والاعلان السياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة".

ويحدد اتفاق الانسحاب المكون من 585 صفحة بشكل تفصيلي البنود القانونية لانسحاب بريطانيا من التكتل في 29 آذار/مارس .2019 كما يرسم الاعلان السياسي المرفق الاهداف المشتركة للندن وبروكسل لعلاقاتهما المستقبلية. وهو غير ملزم.