الجيش الروسي يؤكد أن طأئرته أُسقطت بالدفاعات الجوية السورية

طائرة روسية من طراز إليوشن إل-20

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:04 18/09/2018 حدث بتاريخ: 12:04 18/09/2018

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أن الطائرة الروسية المختفية أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، محملا اسرائيل مسؤولية حصول ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان لوزارة الدفاع أن "الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري".

وأضاف البيان "نعتبر هذه الاستفزازات من جانب اسرائيل معادية"، و"نحتفظ بحقنا في الرد بالطريقة المناسبة".

وأشار الى مقتل "15 روسيا كانوا في الخدمة".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق اختفاء الطائرة الروسية وعلى متنها 14 عسكريا أثناء تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، وبالتزامن مع هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية.

واشار الى أن عملية البحث عن الطائرة جار.