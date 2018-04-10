فرنسا تؤكد أنه سيكون هناك ردّ "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في سوريا

الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 9:57 10/04/2018 حدث بتاريخ: 9:59 10/04/2018

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في سوريا، فسيكون هناك "ردّ"، مشيرا الى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب "تؤكد مبدئيا استخدام اسلحة كيميائية".

وصرّح بنجامان غريفو لاذاعة "اوروبا 1" أنه "اذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ". وأضاف "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام اسلحة كيميائية".