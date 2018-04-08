ترامب يهدد بالرد على هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:13 08/04/2018 حدث بتاريخ: 17:14 08/04/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد سيدفع "ثمنا باهظا" لشنه هجوما دمويا بأسلحة كيماوية على مدنيين وألقى باللوم على إيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دعم "الأسد الحيوان".

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "كثيرون ماتوا من بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي طائش في سوريا. المنطقة التي شهدت تلك الفظاعة محاصرة ويطوقها الجيش السوري بما يجعل الوصول إليها من العالم الخارجي غير ممكن بالكامل".

وأضاف "الرئيس بوتين.. روسيا وإيران.. مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. ثمن باهظ سيدفع".