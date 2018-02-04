اجتماع بين المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والامريكي غدا في سول لبحث الملف النووي

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:31 04/02/2018 حدث بتاريخ: 10:32 04/02/2018

يعقد كبيرا المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعا في سول غدا الاثنين لبحث سبل استئناف المحادثات بشأن القضية النووية الكورية الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس. وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم الاحد.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاحد إن كبير المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي، لي دو-هون سيجري محادثات مع نظيره الامريكي، جوزيف يون بعد ظهر غد الاثنين بمبنى الوزارة في سول.

وفي اجتماعهما الاول منذ 11 كانون ثان/يناير الذي عقد في واشنطن، من المتوقع أن يتبادل المبعوثان تقييماتهما حول التطورات الاخيرة، فيما يتعلق بمشاركة كوريا الشمالية في الاولمبياد الشتوية والمحادثات بين الكوريتين.

وربما يجري المبعوثان مناقشات شاملة حول سبل إجراء حوار بين واشنطن وبيونج يانج.