سناتور ديموقراطي يؤكد أن ترامب استخدم مرارا كلمة "حثالة" للإشارة الى بعض الدول

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:13 12/01/2018 حدث بتاريخ: 20:13 12/01/2018

أكد السناتور الديموقراطي ديك دوربن الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب استخدم عدة مرات عبارة "حثالة" خلال اجتماع حول الهجرة الخميس في البيت الابيض، في كلامه عن دول افريقية واميركية لاتينية.

وقال "قال تلك الكلمات الوضيعة والفظة واصفا البلدان التي جاءوا منها بأنها 'حثالة'. إنها الكلمة عينها التي استخدمها الرئيس، ليس مرة واحدة وإنما مرارا". ويشكك تصريحه بنفي ترامب في تغريدة صباح الجمعة ان يكون قال ذلك، بعد أن اثار غضبا عارما في الولايات المتحدة ولدى الأمم المتحدة والدول المعنية.