قاض فدرالي يجمد قرار ترامب الغاء برنامج "للشبان المقيمين بشكل غير شرعي

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:35 10/01/2018 حدث بتاريخ: 11:38 10/01/2018

جمّد قاض فدرالي الثلاثاء قرار الادارة الاميركية وقف العمل ببرنامج يمنح وضعا قانونيا للشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا.

وأصدر القاضي الفدرالي في سان فرنسيسكو وليام آلسوب حكمه مساء الثلاثاء وأمر فيه ادارة دونالد ترامب باعادة العمل ببرنامج "داكا" على مستوى البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه في الخامس من ايلول/سبتمبر 2017.

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في 49 صفحة ان الحكومة "ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي ابقاء برنامج +داكا+ على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه".

واضاف القاضي ان موقف وزارة العدل بان البرنامج مخالف للقانون يستند على "فرضية قانونية خاطئة".

وما لم يتم ابطال الحكم من قبل هيئة قضائية أعلى فان المستفيدين سابقا من البرنامج بات يحق لهم مجددا التقدم بطلبات لتجديد اقامتهم.

ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته ادارة الرئيس السابق باراك اوباما هؤلاء الشباب من الترحيل الا ان ترامب أعلن في ايلول/سبتمبر الغاء العمل به لكنه ارجأ تطبيق القرار لاعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى اذار/مارس المقبل من اجل اعداد حل دائم.

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الابيض مع اعضاء في مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الى التوصل الى اتفاق حول الهجرة وتسوية اوضاع الاف المهاجرين السريين الذين وصلوا اطفالا الى الولايات المتحدة لكنه بقي متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.