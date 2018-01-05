ماكرون يقترح "شراكة" بين الاتحاد الاوروبي وتركيا بديلا عن الانضمام

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:05 05/01/2018 حدث بتاريخ: 21:05 05/01/2018

اقترح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة على تركيا "شراكة مع الاتحاد الاوروبي" كبديل عن الانضمام، بهدف الحفاظ على "ارتباط" هذا البلد باوروبا.

وقال اثر اجتماعه بنظيره التركي رجب اردوغان بباريس "يجب ان ننظر في ما اذا بالامكان اعادة التفكير في هذه العلاقة، ليس في اطار عملية انضمام بل ربما في اطار تعاون وشراكة مع هدف (..) الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي باوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنيا على التطلع الى اوروبا ومع اوروبا".

واضاف في مؤتمر صحافي مشترك "ارغب في ان نفعل المزيد معا، وان تبقى تركيا راسخة في اوروبا، لكنني اعتقد ان عملية (الانضمام) كما تم البدء بها لن تؤدي الى نتائج في السنوات المقبلة".

وتابع ماكرون "من الواضح أن التطورات والخيارات الأخيرة (لتركيا في دولة القانون) لا تسمح باحراز أي تقدم في العملية".

وشدد على "ضرورة ان نخرج من نفاق يتضمن الاعتقاد بأن تقدما طبيعيا لفتح فصول جديدة (في المفاوضات) هو امر ممكن" مؤكدا انه خاض في هذا السياق "نقاشا في غاية الصراحة" مع الرئيس التركي.

الا انه اقترح مع ذلك "حوارا هادئا" في الاشهر المقبلة مع "إعادة تفكير، وإعادة صياغة ضمن سياق معاصر اكثر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية".

ورد الرئيس التركي بأن بلاده "تعبت" من انتظار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال "تركيا تنتظر منذ 54 عاما في الاتحاد الأوروبي (...) لا يمكننا ان نتوسل بشكل دائم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي" مشيرا الى ان 16 فصلا للتفاوض ما تزال "مفتوحة ولم تغلق مطلقا" من أصل 35 في المجموع.

واجاب ماكرون "اعتقد ان الاتحاد الاوروبي لم يفعل دائما ما هو جيد مع تركيا كونه المح ان الامور كانت ممكنة عندما لم تكن كذلك مطلقا".