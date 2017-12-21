128 دولة ترفض قرار ترامب حول القدس مقابل 9 في الجمعية العامة للامم المتحدة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:00 21/12/2017 حدث بتاريخ: 22:00 21/12/2017

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا يرفض اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل بتأييد 128 دولة عضوا ورفض تسع مع امتناع 35 بلدا عن التصويت.

وكانت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي كررت تهديداتها للدول التي ستصوت تأييدا للقرار وقالت "ستتذكر الولايات المتحدة هذا اليوم".

وكان الرئيس دونالد ترامب حذر قبل التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة "نحن نراقب" وهدد باجراءات ضد الدول التي تندد بقراره.

وانضمت سبع دول هي غواتيمالا وهندوراس وتوغو وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر مارشال إلى إسرائيل والولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.

وبين البلدان ال 35 التي امتنعت عن التصويت الأرجنتين وأستراليا وكندا وكرواتيا وتشيكيا والمجر ولاتفيا والمكسيك والفيليبين ورومانيا ورواندا.

اما اوكرانيا التي أيدت مشروع القرار في مجلس الامن، فكانت بين 21 بلدا لم تحضر جلسة التصويت.

وقد تم رفع مشروع القرار الى الجمعية العامة بعد ان استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضده في مجلس الامن الاثنين رغم تاييد جميع الدول ال 14 الاخرى.

وقالت السفيرة الاميركية نيكي هايلي امام الجمعية"ان "الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم".

واضافت "سننقل سفارتنا في القدس" مشيرة الى ان " اي تصويت في الامم المتحدة لن يغير شيئا".

وتداركت "لكن هذا التصويت سيحدد الفرق بين نظرة الاميركيين الى الامم المتحدة وكيف ننظر الى الدول التي تحترمنا في الامم المتحدة".

وفي حين أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن التصويت الكثيف يشكل وزنا سياسيا.