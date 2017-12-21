اردوغان يدعو دول العالم إلى رفض "شرائها" بدولارات ترامب قبل التصويت حول القدس

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:03 21/12/2017 حدث بتاريخ: 16:04 21/12/2017

حضت تركيا الخميس المجموعة الدولية على ان ترفض "شرائها لقاء حفنة من الدولارات" بعدما هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي تؤيد مشروع قرار بشأن القدس قبل تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في خطاب القاه في انقرة "انا ادعو العالم باسره الى عدم بيع ارادته الديموقراطية لقاء حفنة من الدولارات". وكان ترامب هدد بقطع المساعدات عن الدول التي تصوت الخميس في الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.