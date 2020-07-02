الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة ويجبره على العودة

الجيش السوري يجبر رتلا أمريكيا على العودة في ريف الحسكة

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:33 02/07/2020 حدث بتاريخ: 18:34 02/07/2020

اعترض عناصر من الجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، وأجبروه على الرجوع من حيث جاء.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "عناصر الجيش المتمركزين عند جسر الدردارة على الطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة الشمالي، اعترضوا رتل آليات أمريكي مؤلفا من عدة مدرعات، وأجبروه على التراجع والعودة باتجاه قواعده في المنطقة".

وتصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة في أوقات مختلفة، للعديد من الأرتال العسكرية الأمريكية أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة.