وزارة الصحة الفلسطينية تسجل ‭280‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:13 01/07/2020 حدث بتاريخ: 13:19 01/07/2020

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن من بين الإصابات "199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، وثلاث إصابات في محافظة أريحا، وأربعة إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة".

وقرر محافظ الخليل جبرين البكري إغلاق المحافظة بشكل كامل لخمسة أيام بدءا من اليوم الأربعاء.

وقال في بيان له إن هذا الإجراء يأتي "في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أنه "تقرر إغلاق محافظة الخليل بمدنها وقراها ومخيماتها إغلاقا تاما ومنع الحركة بشكل كامل باستثناء الصيدليات والمخابز".

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أن من بين المصابين "11 حالة في العناية المكثفة، بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج".

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي ارتفع الى 3045 منها 2400 حالة نشطة فيما تعافت 634 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 11 حالة بعد وفاة ثلاث حالات أمس الثلاثاء وهي لسيدة في الستينات من عمرها ونجلها في الأربعينات من عمره إضافة إلى رجل سبعيني.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ لكن الحياة عادت إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.