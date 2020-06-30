وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:14 30/06/2020 حدث بتاريخ: 12:34 30/06/2020

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنه تم تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 53 في القدس.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة تتوزع على معظم المحافظات الفلسطينية منها 181 في محافظة الخليل، وأضافت أن 13 حالة موجودة في العناية المكثفة بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الصناعي ووضعها حرج.

وذكرت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات منذ مارس آذار الماضي ارتفع إلى 2698 منها 2065 إصابة نشطة فيما سُجلت ثماني حالات وفاة.

ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية المواطنين إلى "التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر"، محذرا من "عواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات تحت طائلة العقوبات المشددة للأفراد والمنشآت والمؤسسات".

وقال في بيان أمس الاثنين بعد اجتماع لحكومته في رام الله إن "عائلات بالكامل أصيبت في الخليل وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة، والحكومة تسيطر على الخريطة الوبائية".

وحذر اشتية "من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية إلى حالات مجتمعية"، وأضاف أنه تمت "إعادة افتتاح مراكز الحجر في جميع محافظات الضفة الغربية".

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.