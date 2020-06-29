وفاة 7 مصابين بكورونا في مصر جراء حريق بمستشفى خاص

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:51 29/06/2020 حدث بتاريخ: 17:38 29/06/2020

قالت السلطات المصرية إن سبعة مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد لقوا حتفهم اليوم الاثنين اختناقا وأُصيب تسعة آخرون جراء حريق شب في مستشفى خاص بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط بشمال البلاد.

وذكر ديوان محافظة الإسكندرية في بيان أن الحريق اندلع جراء ماس كهربائي، فيما قال مصدر قضائي إن تحقيقا موسعا فُتح لمعرفة أسباب الحريق.

وجاء في بيان المحافظة أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق ومنعت امتداده إلى باقي أرجاء المستشفى. وأضاف أن المصابين والمرضى نقلوا لأماكن أخرى فيما نُقلت الجثث إلى المشرحة.

وسجلت مصر 65188 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد من بينهم 2789 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من المرض 17539 شخصا.