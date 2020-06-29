الوكالة الرسمية: البحرين تدفع 50% من أجور الشركات الخاصة المتضررة من كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:59 29/06/2020 حدث بتاريخ: 16:00 29/06/2020

قالت وكالة أنباء البحرين إن الحكومة أعلنت اليوم الاثنين أنها ستدفع 50 بالمئة من أجور العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا.

أوضحت الوكالة الرسمية أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.

كانت البحرين قالت من قبل إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها المئة ألف العاملين في القطاع الخاص من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.