العراق يراجع بعض عقود النفط في الحقول عالية التكاليف

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:30 28/06/2020 حدث بتاريخ: 18:34 28/06/2020

نقلت صحيفة الصباح عن وزير النفط العراقي قوله إن العراق يراجع عقود النفط مع بعض الشركات العاملة في حقول ترتفع فيها التكاليف لخفض النفقات مع خفض الإنتاج.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار للصحيفة في مقابلة نشرت يوم الأحد ”الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية، والوزارة تتجه الى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الإنتاج العالية“.

وتابع قائلا ”كل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق لتطوير الإنتاج في حقول النفط، وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها“.

وأضاف الوزير أن من مصلحة العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التعاون مع مجموعة أوبك+ لرفع القيمة السوقية للنفط.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغ العراق أوبك+، وهي مجموعة مؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء، أنه سيبدأ خطة عاجلة لخفض إنتاجه النفطي تدريجيا للامتثال الكامل لحصته، بعد أن طالبت المجموعة بغداد وغيرها من غير الملتزمين الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.