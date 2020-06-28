السفيرة الأمريكية في لبنان تظهر في التلفزيون رغم حظر قضائي

السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:25 28/06/2020 حدث بتاريخ: 17:25 28/06/2020

أذاعت وسائل الإعلام اللبنانية مقابلات مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا اليوم الأحد متجاهلة حكما قضائيا بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام وذلك بسبب تصريحات انتقدت فيها حزب الله.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الموالي لإيران جماعة إرهابية.

وفي مقابلة يوم الجمعة مع قناة الحدث، ذات التمويل السعودي، قالت السفيرة دوروثي شيا إن نهج حزب الله يحول دون تعامل لبنان بشكل مناسب مع أزمة اقتصادية طاحنة.

وأمس السبت اعتبر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور أن تصريحات شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية" وحظر على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع اقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

لكن الحكومة رفضت قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات شيا التي أثارت الجدل.

وكتبت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في تغريدة على تويتر "اتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية لكن لا يليق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية".

وقال مسؤول حكومي لبناني ومصدر دبلوماسي غربي أن وزارة الخارجية اللبنانية استدعت السفيرة الأمريكية اليوم الأحد. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.

وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة اليوم الأحد قالت شيا لقناة إم.تي.في التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار.

ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وقالت "اتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف".