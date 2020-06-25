الجيش المصري يعلن عن إنشاء مصنعين جديدين

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:26 25/06/2020 حدث بتاريخ: 20:26 25/06/2020

أعلنت القوات المسلحة المصرية توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (حسن علام للإنشاءات) لتشييد مصنعين جديدين.

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى ان المصنعين هدفهما فصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد بين الطرفين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء على أهمية المشروع في تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب المصري للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

يذكر أنه تم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالميا، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق آفاق استثمارية جديدة تدفع بالاقتصاد المصري إلى الأمام.