"أطباء بلا حدود" تقدم 18 طنا مساعدات طبية لمواجهة كورونا في اليمن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:18 25/06/2020 حدث بتاريخ: 13:33 25/06/2020

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الخميس أنها قدمت 18 طنا مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الذي يعاني من ضعف شديد بالقطاع الصحي.

وأفادت المنظمة ، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" بأن طائرة مستأجرة وصلت إلى مطار عدن الدولي تحمل 18 طنا من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية المقدمة من أطباء بلا حدود".

وقالت إن"هذه المعدات والأدوات الطبية سيتم استخدامها في استجابة أطباء بلا حدود لمواجهة فيروس كورونا في اليمن".

وحتى أمس الأربعاء، تجاوز عدد الإصابات بكورونا في اليمن ألف إصابة بينها 274 حالة وفاة .

وتحذر منظمات دولية بشكل متكرر من عواقب وخيمة لانتشار كورونا في اليمن، الذي يعاني من انهيار في النظام الصحي، حيث يعمل فقط قرابة نصف المراكز الصحية.