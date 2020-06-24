6 إصابات بفيروس كورونا في أندية الدوري المصري

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:28 24/06/2020 حدث بتاريخ: 17:29 24/06/2020

أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نتيجة المسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وقالت اللجنة إن اليوم الثاني للمسح، الذي شمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، أسفر عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية ومسؤولي لجنة المسابقات واللجنة الطبية، لمناقشتهم حول قرار عودة الدوري ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدوري يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.

وتستمع اللجنة الخماسية لوجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائي لعودة الدوري، ومن المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

يشار إلى أن مسئولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة طلبوا من كل أندية الدوري الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديوكونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حال ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، كشف مصير استعادة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.

وقال صبحي: "إن اللجنة الطبية العليا قامت بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا مسؤولي وزارة الصحة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري.

وتابع صبحي، أن إلغاء الدوري أو استكمال الموسم، أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد الكرة، ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الجبلاية.