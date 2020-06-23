الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تفجيري سفارتين في 1998

وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:34 23/06/2020 حدث بتاريخ: 15:35 23/06/2020

قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في مقابلة مع فرانس برس الثلاثاء إن الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في العام 1998.

وأوضحت الوزيرة أنه يجري "هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين"، مضيفةً أن "السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للارهاب".

وكشفت أن هناك "وفداً (من الحكومة السودانية) الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية".

وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي "اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة كول".

ووقعت الحكومة السودانية مطلع نيسان/ابريل الماضي اتفاق تسوية مع اسر ضحايا المدمرة الأميركية يو اس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحاراتها.

ومنذ العام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للارهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات اسلامية ارهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي اقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1996 .

واتفق البلدان أخيرا على رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء.

ووافقت الحكومة الاميركية في أيار/مايو على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.