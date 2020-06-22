تركيا ترفض تحذيرات مصر بشأن التدخل في ليبيا

مقاتل موالي لحكومة الوفاق الوطني يرفع شارة النصر في 5 يونيو 2020 في ترهونة الواقعة 80 كلم جنوب العاصمة طرابلس عقب السيطرة عليها

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:58 22/06/2020 حدث بتاريخ: 20:01 22/06/2020

قال مسؤول تركي بارز يوم الاثنين إن تحذير مصر من أنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا المجاورة لها لن يردع تركيا عن دعم حلفائها الليبيين، وذلك وسط توترات بين مصر وتركيا القوتين الإقليميتين المتنافستين.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والتي صدت هجوما استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر المدعومة من روسيا والإمارات ومصر. وأثار دخول أنقرة في الصراع الليبي التوتر مع مؤيدي حفتر ومع فرنسا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إن القاهرة لها حق مشروع في التدخل في ليبيا وأمر الجيش بالاستعداد لأي مهمة خارج البلاد إذا تطلب الأمر.

وقال المسؤول التركي لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته ”تصريحات السيسي لا أساس لها“. وأضاف ”تركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما“.

وتابع أن حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي استولت عليها قوات حفتر في يناير كانون الثاني، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب.

وقال ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان إن تدخل مصر بشكل مباشر لن تدعمه الجزائر وهي جارة أخرى لليبيا وسيضع مصر في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ”السيسي ليس لديه القوة أو الجرأة على القيام بذلك“. وأبدت الإمارات والسعودية دعمهما لتصريحات السيسي يوم السبت.

وفي وقت سابق هذا الشهر دعت مصر إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار مبادرة جديدة رحبت بها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات لكن تركيا رفضتها باعتبارها محاولة لإنقاذ حفتر بعد خسائره على أرض المعركة.