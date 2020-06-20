مكتبة الإسكندرية تحذر من النظر لكسوف الشمس غدا.. وتذكر بما كان يفعل النبي عند حدوثه

كسوف حلقي للشمس

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:52 20/06/2020 حدث بتاريخ: 14:54 20/06/2020

حذرت مكتبة الإسكندرية من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الواقية، أو الفلتر الخاص والتلسكوبات المجهزة، أو من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أن العالم سيشهد الساعة السادسة من صباح غد الأحد ظاهرة كسوف حلقي للشمس، ليتم بعدها إعلان ميلاد شهر ذي القعدة فلكيا.

وأكدت أن كسوف الشمس يحدث مع بداية الشهر القمري عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، مشيرة إلى أن كسوف غد الأحد سيظهر في مصر ووسط إفريقيا، مرورا بالسعودية وشمال الهند وجنوب الصين، وينتهي في المحيط الهادئ، وبعدها يولد هلال القمر الجديد (هلال شهر ذي القعدة).

ماذا كان يفعل النبي محمد عند حدوث كسوف الشمس أو خسوف القمر؟

كسوف الشمس وخسوف القمر هما آيتان من آيات الله، فقد ثبت في السنة أن الشمس كسفت في حياة النبي محمد يوم وفاة ابنه إبراهيم، حسبما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة.

ويرى بعض أهل العلم أن "النبي صلى صلاة الكسوف، كما روي عن الرسول أنه من شدة خشيته لله قد خرج فزعا إلى الصلاة ظانا أن الساعة قد قامت، لما كسفت الشمس في عهده، وهذا من قوة استحضاره قيام الساعة، وشفقته على الناس منها".وكان الصحابة "يقومون لصلاة الكسوف والخسوف، وفي أنفسهم أنها لو كانت لقيام الساعة لم يكونوا بصلاتهم غافلين، وإن كان الكسوف والخسوف ليس لأن القيامة قد قامت، فلم يخسروا بصلاتهم، وإنما غنموا أجرا كبيرا".