السيسي: جيش مصر قادر على حماية أمنها داخل الحدود وخارجها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:45 20/06/2020 حدث بتاريخ: 13:45 20/06/2020

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأضاف السيسي أن "الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة"، مؤكدا أنه "جيش رشيد يحمي ولا يهدد".

وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا.

وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.