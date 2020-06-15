أنقرة تجري محادثات لاستخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا

الرئيس التركي أردوغان وفايز السراج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:30 15/06/2020 حدث بتاريخ: 18:35 15/06/2020

قال مصدر تركي يوم الاثنين إن أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

ولم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخرا.

ودفعت حكومة الوفاق الوطني قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، المدعومة من روسيا وفرنسا ومصر والإمارات، للتقهقر خلال الأسابيع القليلة الماضية واستعادت السيطرة على عدة مواقع. وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها قد توسع تعاونها في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.

وقال المصدر مشترطا عدم نشر هويته ”استخدام تركيا للوطية... على جدول الأعمال“.

وأضاف ”وقد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية“.