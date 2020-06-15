حاكم دبي يطلق أكاديمية متخصصة في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:26 15/06/2020 حدث بتاريخ: 14:26 15/06/2020

أطلقت الإمارات اليوم الاثنين أكاديمية لـ"الإعلام الجديد"، متخصصة في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في تغريدات على "تويتر" اليوم الاثنين :"أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد، مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "الإعلام الجديد هو علم جديد، له أدواته وأسراره، ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته".

وأوضح حاكم دبي: "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي، الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصاً وظيفية، ومسارات مهنية، وسيبقى داعماً أساسياً لمسيرة التنمية".