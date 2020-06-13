روما أعطت الضوء الأخضر لبيع سفينتين حربيتين لمصر

صورة أرشيفية لاجتماع للحكومة الإيطالية

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:12 13/06/2020 حدث بتاريخ: 15:15 13/06/2020

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أمس الجمعة أن حكومة البلاد وافقت على صفقة بيع مصر سفينتين حربيتين، رغم التوتر القائم بين البلدين على خلفية مقتل طالب إيطالي في القاهرة عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في اجتماع الحكومة الإيطالية الذي عقد مساء الخميس، قوله إن رئيس الوزراء، جوزيبي كوني، أكد أن قيادات الأحزاب اتفقوا على إرسال فرقاطتين من طراز "فريم" لمصر، مشيرا إلى أن شركة "فينكانتيري" لبناء السفن لا تبيعها لمصر، بل لهيئة دولية تدير العملية، وأن وزارة الخارجية تجيز التصدير.

أثار هذا القرار ردودا متباينة، حتى داخل الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي طالب وزير يمثله في الحكومة، كونتي باتخاذ موقف واضح بشأن وفاة الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، بمصر لإثبات عدم وجود "التقاطع بين القضيتين".

وحسب الصحيفة، فإن مصادر حكومية أشارت في وقت سابق، إلى أن صفقة السفن ستعود بالأموال لشركة "فينكانتيري" في لحظة أزمة، نظرا لخطر إلغاء بعض الطلبات من قبل الشركات التي تدير سفن الرحلات البحرية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قال خلال جلسة استماع برلمانية يوم الأربعاء إن الحكومة لم توافق بعد على بيع السفينتين، ووصف مصر بأنها "محاور سياسي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أن روما تنتظر إحراز تقدم في التحقيق الخاص بمقتل ريجيني.

وأفادت تقارير صحفية بأن قيمة بيع السفينتين، اللتين بنيتا أصلا للبحرية الإيطالية، قد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

وكانت شائعات بشأن موافقة روما على البيع قد أثارت انتقادات في إيطاليا. وقبل يومين طلبت لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية بوفاة ريجيني، استدعاء رئيس الوزراء كونتي للاستماع إلى إفادته لا سيما في ضوء اتصاله الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.